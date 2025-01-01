رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 100 مواطنا وإصابة آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والاحتلال يصادق على خطة بناء استعماري في المنطقة المسماة ( E1)شرق القدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:



"الحياة الجديدة":

الفاجعة.. حين تطبق على الوعي

عقوبات أميركية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

استطلاع: معظم الأميركيين يعتقدون أن على الدول الاعتراف بفلسطين

الاحتلال يقر نهائيا المخطط الاستعماري في (E1).. يحول الضفة إلى "سجون" ويقطع أوصالها

الرئاسة ترحب بقرار الرئيس الأوزبكي تأسيس نظام متكامل لتقديم المساعدة للفلسطينيين المقيمين في أوزبكستان

أبو ردينة: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

أستراليا ردا على نتنياهو: القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم

المتطرف بن غفير يعاقب الأسرى بإجبارهم على مشاهدة صور للدمار في غزة

"الأيام":

82 شهيداً.. حصار تدريجي لمدينة غزة وأوامر إخلاء من شمال القطاع

الاحتلال يصادق على مشروع "إي 1".. سموتريتش: خطوة تمحو وهم حل الدولتين

الضفة: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم وإخطارات بوقف البناء

محادثات سورية - إسرائيلية تبحث خفض التصعيد والوضع في السويداء

"القدس":

100 شهيد وعشرات الجرحى بغارات جنونية

إصابات واعتقالات وهجمات واسعة للمستوطنين

واشنطن تعاقب 4 قضاة من الجنائية أصدروا أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت

بوتين يقترح لقاء زيلينسكي في موسكو