  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شهيد بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

الخميس 21 أغسطس 2025 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد بغارة إسرائيلية جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد شخص بجروح، اليوم الخميس، في غارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في قرية دير سريان في جنوب لبنان.

وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أغارت بصاروخين على دراجة نارية في بلدة دير سريان جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مواطن قبل ان يتم الاعلان عن استشهاده .

وكان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أعلن الأربعاء، إصابة 7 أشخاص بغارة نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور جنوب لبنان.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف الذي يطال عمق لبنان، مخلفا دمارا وضحايا.

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تكشف تفاصيل اقتحام مقاوميها لموقع عسكري اسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا اسرائيليا ويحاولون أسر جنود في رفح

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

واشنطن تفرض عقوبات على قضتة في الجنائية الدولية ونتنياهو يشكر ترامب

غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”

المجرم بن غفير يشن هجوما انتقاميا على الأسرى بطباعة صور الدمار في غزة

أستراليا ترد على نتنياهو: القوة لا تُقاس بتفجير الأبرياء وتجويع الأطفال

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يقرّ بخلل أمني وعسكري كبير سبق هجوم 7 أكتوبر ومستقبل غزة مرهون بازالة التطرف..

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتوسيع الهجوم الاسرائيلي في قلب مدينة غزة

غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

واشنطن تفرض عقوبات على قضتة في الجنائية الدولية ونتنياهو يشكر ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية