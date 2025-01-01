شهيد بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت /سما/

استشهد شخص بجروح، اليوم الخميس، في غارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في قرية دير سريان في جنوب لبنان.

وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أغارت بصاروخين على دراجة نارية في بلدة دير سريان جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مواطن قبل ان يتم الاعلان عن استشهاده .

وكان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أعلن الأربعاء، إصابة 7 أشخاص بغارة نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور جنوب لبنان.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف الذي يطال عمق لبنان، مخلفا دمارا وضحايا.