إصابة مستوطن في إطلاق نار قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" قرب رام الله

رام الله/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة شخص إسرائيلي قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" وسط الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بورود أنباء أولية عن إطلاق نار على مجموعة من الرعاة الإسرائيليين في مستوطنة ملاخي هشالوم المقامة على أراضي المغير في الضفة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش دفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة، عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من المستوطنة.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بلاغًا رسميًا بشأن الحادث الأمني القريب من ملاخي هشالوم، مؤكدا متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.