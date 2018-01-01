عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتوسيع الهجوم الاسرائيلي في قلب مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 158 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 82 شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة بينهم ثلاثين من منتظري المساعدات.

غزة والشمال

وارتقى 5 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين محيط مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وهم : عبد الحميد الجمل ، محمد شعيب الحداد ، أحمد ناصر رضوان ، سامح القيشاوي وعلي الغرابلي.

واستشهد المواطن عماد الملش جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الملش بالشارع الثالث في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ومساء الاربعاء ارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في قصف خيمة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلن مشفى حمد انه استقبل الاربعاء 15 شهيدًا و 105 مصابًا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل بحي الزيتون وحي الصبرة وقصف كل من يتحرك هناك.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وشهدت جباليا النزلة عملية قصف لعدد كبير من المنازل.

جنوب القطاع

واستشهد 23 مواطنا خلال 24 ساعة في خان يونس جنوب القطاع بينهم تسعة في قصف ثلاث خيام إضافة إلى تسعة متأثرين بجراحهم وعدد من منتظري المساعدات.

وسط القطاع

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وشرقي مخيم البريج وسط القطاع

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 64 مواطنا بينهم شهيدان انتشال و 185 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62122 شهيدا و 156758 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10576شهيدًا 44717 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدا و49 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى 2018 شهيدًا وأكثر من 14947 إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة ثلاث حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد إلى269 حالة وفاة بينهم 112 طفلا منذ بداية الحرب.