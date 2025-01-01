  1. الرئيسية
حماس: عملية عربات غدعون 2 ستفشل كما فشلت سابقاتها

الخميس 21 أغسطس 2025 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

أصدرت حركة حماس بيانًا شديد اللهجة اليوم ضد بدء ما يسمى عملية "جدعون 2" التي يعتزم جيش الاحتلال تنفيذها لاحتلال مدينة غزة.

واضافت الحركة أن العملية "ستفشل كسابقاتها ولن تحقق أهدافها"، وأنها "استمرار لحرب الإبادة" ضد السكان.

واتهمت حماس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بإحباط الاتفاقات وعدم اهتمامه بعودة المخطوفين".

ودعت الحركة الوسطاء إلى "ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل لوقف سياسة التجويع والتدمير.

واضافت " تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق وأنه لا يأبه لحياة أسراه وان إعلان الاحتلال البدء فيما أسماه عملية "عربات جدعون 2"، يمثل إمعانا في حرب الإبادة المستمرة.

