ديرمر يلتقي مسؤولين قطريين في باريس لبحث صفقة غزة

باريس/سما/

التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أمس في باريس مع وفد من كبار المسؤولين القطريين لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار الجارية، وفقا لدبلوماسي عربي تحدث لـ"تايمز أوف إسرائيل".

وخلال الاجتماع، شدد ديرمر على موقف إسرائيل الذي يقتصر على صفقة شاملة تفرج فيها حماس عن جميع المحتجزين دفعة واحدة وتوافق على شروط إسرائيل لتسليم السلطة، حسبما أكد الدبلوماسي، ما يتوافق مع تقرير للقناة "12" الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن إسرائيل قررت تجنب الرد حاليا على اقتراح صفقة الإفراج المرحلي عن المحتجزين الذي وافقت عليه حماس يوم الإثنين، ولم يُحدد موعد لاجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الاقتراح، الذي يشبه تقريبا الخطة التي أعدها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووافقت عليها إسرائيل الشهر الماضي.

وفي المقابل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي للإسراع في خطط السيطرة على مدينة غزة، في إطار الاستعدادات العسكرية المستمرة.