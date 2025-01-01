شهداء بينهم أم وطفلها باستهداف الاحتلال الاسرائيلي حي النفاح مدينة غزة

غزة / سما/

استشهدت أم وطفلها، باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين، في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية، باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، في غارات إسرائيلية على محيط سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقالت إن الطواقم الطبية والدفاع المدني تمكنوا من انتشال 12 إصابة جراء استهداف الاحتلال الشارع الأول قرب جسر الشيخ رضوان، وما تزال تعمل على نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين.

ونقل عن مصادر في مستشفيات غزة، أن 64 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 19 من طالبي المساعدات.