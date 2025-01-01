نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

القدس المحتلة / سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أنه أصدر تعليماته للجيش "بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال آخر المعاقل الإرهابية وهزيمة حركة حماس في مدينة غزة".

وقال مكتبه في بيان رسمي: "رئيس الوزراء يعرب عن تقديره العميق للمقاتلين الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم ولعائلاتهم، ولكافة الجنود الذين يشاركون في العملية"، في إشارة إلى تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا للهجوم.

وأضاف البيان أن خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة ستُعرض على نتنياهو يوم غد لمراجعتها والموافقة عليها رسميا.

وتُشير المصادر العسكرية إلى أن العملية ستشمل تقدم القوات على أطراف المدينة أولا، قبل الدخول إلى مركزها، مع استهداف البنية التحتية لحركة حماس وتضييق نطاق سيطرتها على السكان.

ويأتي هذا التصريح في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي في عمليات تمهيدية داخل المدينة، بهدف إضعاف قدرات حماس قبل بدء الهجوم الرئيسي، حسب ما ادعى الناطق باسم الجيش مساء اليوم.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفي دفرين، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش سيعمق الهجوم على حماس في مدينة غزةـ "وبدأنا العمليات التمهيدية لذلك".

وأضاف دفرين في مؤتمر صحفي، أن الجيش "لا ينتظر" انطلاق العملية الموسعة، وقد بدأ بالفعل عمليات تمهيدية في مدينة غزة، استعدادا للهجوم الهادف إلى الاستيلاء على المدينة.

وقال: "قوات الجيش تسيطر بالفعل على مشارف مدينة غزة".

وادعى دفرين، إن حركة حماس أصبحت "منظمة حرب عصابات منهكة ومضروبة"، وذلك في أعقاب الهجوم العسكري الأخير للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتزامنت تصريحات دفرين، مع استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لعملية عسكرية كبيرة مرتقبة في مدينة غزة.