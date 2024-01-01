أغلبية الأميركيين: العملية العسكرية في غزة مفرطة ويؤيدون دولة فلسطينية

واشنطن/سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشر عصر اليوم الأربعاء، من قِبل معهد إبسوس لاستطلاعات الرأي ووكالة رويترز للأنباء، أن 59% من الأمريكيين يعتقدون الآن أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة مُفرطة.

وينضم هذا الاستطلاع إلى سلسلة من الشهادات الأخرى التي أُجريت خلال العام الماضي حول الضرر الجسيم الذي لحق بصورة إسرائيل في الولايات المتحدة جراء عدوانها على غزة.

بالمقارنة، في استطلاع مماثل أُجري في فبراير/شباط 2024، أي بعد أربعة أشهر من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وافق 53% من المشاركين على مقولة أن رد إسرائيل كان مُفرطًا، بينما عارضه 42%. في الاستطلاع الجديد، ارتفعت نسبة من يعتقدون أن إسرائيل بالغت في ردها بنسبة 6% لتصل إلى 59%، وانخفضت نسبة من انحازوا إليها في هذا الصدد بنسبة 9% لتصل إلى 33%.

وفي الاستطلاع الجديد، الذي أجري على مدى ستة أيام وانتهى يوم الثلاثاء، أجاب 58% من الأميركيين بأنهم يعتقدون أن كل دولة في الأمم المتحدة يجب أن تعترف الآن بفلسطين كدولة.