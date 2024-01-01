  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أغلبية الأميركيين: العملية العسكرية في غزة مفرطة ويؤيدون دولة فلسطينية

الأربعاء 20 أغسطس 2025 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغلبية الأميركيين: العملية العسكرية في غزة مفرطة ويؤيدون دولة فلسطينية



واشنطن/سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشر عصر اليوم الأربعاء، من قِبل معهد إبسوس لاستطلاعات الرأي ووكالة رويترز للأنباء، أن 59% من الأمريكيين يعتقدون الآن أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة مُفرطة.

وينضم هذا الاستطلاع إلى سلسلة من الشهادات الأخرى التي أُجريت خلال العام الماضي حول الضرر الجسيم الذي لحق بصورة إسرائيل في الولايات المتحدة جراء عدوانها على غزة.

بالمقارنة، في استطلاع مماثل أُجري في فبراير/شباط 2024، أي بعد أربعة أشهر من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وافق 53% من المشاركين على مقولة أن رد إسرائيل كان مُفرطًا، بينما عارضه 42%. في الاستطلاع الجديد، ارتفعت نسبة من يعتقدون أن إسرائيل بالغت في ردها بنسبة 6% لتصل إلى 59%، وانخفضت نسبة من انحازوا إليها في هذا الصدد بنسبة 9% لتصل إلى 33%.

وفي الاستطلاع الجديد، الذي أجري على مدى ستة أيام وانتهى يوم الثلاثاء، أجاب 58% من الأميركيين بأنهم يعتقدون أن كل دولة في الأمم المتحدة يجب أن تعترف الآن بفلسطين كدولة.

#إسرائيل #الأميركيين #امريكا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

مكتب نتنياهو : يجب الإفراج عن الخمسين اسيراً دفعة واحدة ونحن في المرحلة النهائية لإخضاع حماس ..

14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا اسرائيليا ويحاولون أسر جنود في رفح

ترامب : أنا ونتنياهو ابطال حرب وفي اسرائيل يحاولون إرساله للسجن ..

البيت الأبيض: حماس قبلت بالمقترح الجديد بسبب منشور ترامب "القوي" الذي هدد فيه بتصفية الحركة

إسرائيل تبدأ استدعاء جنود احتياط للبدء بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة بالكامل

نتنياهو يتهم ماكرون بتأجيج "نار معاداة السامية" وباريس ترد

الزعيم الروحي لدروز إسرائيل يلتقي المبعوث الأمريكي ويواصل تحريضه ضد سوريا

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام تكشف تفاصيل اقتحام مقاوميها لموقع عسكري اسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

كمين

14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا اسرائيليا ويحاولون أسر جنود في رفح

وقف اطلاق النار

صحيفة : تشاؤم من فشل اتفاق وقف إطلاق النار

باسم نعيم : ننتظر رد اسرائيل لكن نتنياهو يريد مواصلة حرب الإبادة

ترامب : أنا ونتنياهو ابطال حرب وفي اسرائيل يحاولون إرساله للسجن ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية