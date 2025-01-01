58 شهيداً و185 مصاباً في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن وصول 58 شهيداً منهم 2 انتشال" و185 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,122 شهيدًا و156,758 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأضافت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 10,576 شهيدًا و44,717 إصابة، موضحة، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 22 شهيدًا و49 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,018 شهيدًا وأكثر من 14,947 إصابة.

وتابعت:"سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 269 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا".

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة