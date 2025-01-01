  1. الرئيسية
الهلال الأحمر يُشارك في إجلاء 110 مريضًا من غزة إلى الإمارات

الأربعاء 20 أغسطس 2025 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في إجلاء 110 مريضًا ومرافقًا من قطاع غزة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج، وذلك بتنسيق من منظمة الصحة العالمية.

ونُقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى مستشفى المواصي الميداني، حيث قضوا ليلةً كاملة تلقّوا خلالها الرعاية الطبية والإيواء. كما نفذ فريق الصحة النفسية في الجمعية أنشطة ترفيهية للأطفال وذويهم للتخفيف من معاناتهم قبل السفر.

وفي صباح اليوم، استكملت الطواقم الطبية والفنية للهلال الأحمر إجراءات مرافقة المرضى حتى مغادرتهم، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لضمان حصولهم على العلاج اللازم في ظل الظروف الصحية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وتأتي جهود الجمعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن سلسلة عمليات إجلاء إنسانية تديرها المنظمة في قطاع غزة منذ أشهر، استجابةً للأوضاع الصحية المتدهورة.

