اسرائيل تقر رسميا خطة E1 الاستيطانية: القضاء على حل الدولتين

رام الله / سما /

وافقت اسرائيل اليوم الأربعاء نهائيًا على مخطط البناء في منطقة E1، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشأهل" وتشمل إقامة 342 وحدة سكنية ومبان عامة والذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وتُثير هذه المخططات جدلًا دوليا واسعًا.

وتحمل الخطط المثيرة للجدل، والتي تأخرت لسنوات بسبب الضغوط الدولية، آثارا بعيدة المدى على القدرة على التوصل إلى حل الدولتين، ومن المتوقع أن تثير انتقادات حادة في جميع أنحاء العالم.

ووافقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" اليوم على خطوة وصفت بالتاريخية تتضمن المضي قدمًا في خطة البناء في منطقة E1 في مستوطنة معاليه أدوميم - ما يقرب من 3400 وحدة استيطانية جديدة.

وفي الوقت نفسه، تمت المصادقة على مخطط لبناء 342 وحدة استيطانية لمستوطنات الخليل.

الخطة في المنطقة E1 تقطع فعليًا التواصل الجغرافي الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم، وقد وصفتها منظمة "السلام الآن" سابقًا بأنها "ضربة قاضية للدولة الفلسطينية".

حتى الآن، عرقلت كل من أوروبا والولايات المتحدة محاولات إسرائيل للمضي قدمًا في خطط البناء في المنطقة، ولكن يبدو الآن أن العملية تتقدم بسرعة قياسية. إذا لم يكن هناك أي تأخير، فستتمكن الجرارات من العمل في المنطقة خلال بضعة أشهر. بحسب صحيفة يديعوت احرنوت

وزير المالية ووزير الدفاع، بتسلئيل سموتريتش قال : "إن الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات، بل بالأفعال. كل مستوطنة، كل حي، كل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة. لقد حان الوقت لبسط السيادة الكاملة على الضفة الغربية.