عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: إفشال الصفقة طعنة في قلوبنا

القدس المحتلة/سما/

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن بحث الحكومة الإسرائيلية خطط احتلال غزة، وإفشال صفقة جاهزة للتنفيذ، طعنة في قلوب الأسرى.

ووجهت هيئة عائلات الأسرى، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفادها أن الجميع يعرف أن الظروف ناضجة للصفقة، مؤكدة أن الأمر بين يديه، بإشارة إلى إصراره على مواصلة الحرب وعدم الرد على موافقة حركة حماس على مقترح الصفقة.

وأكدت أن "بحث خطط احتلال غزة وإفشال صفقة موجودة على طاولتك طعنة في قلوبنا"، مطالبة بالتوصل لصفقة شاملة.

وبإشارة للتصديق على خطط السيطرة على مدينة غزة، قالت إنه ما كان يجب المصادقة عليه أمس إعادة آخر محتجز في القطاع.

وأمس الثلاثاء، صادق وزير الحب يسرائيل كاتس على خطة الهجوم على مدينة غزة، وسيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

وتدخل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي يومها الـ 684 على التوالي، مع تشديد الحصار المطبق على القطاع، وسياسة التجويع وقتل النازحين وطالبي المساعدات.

وتشهد منطقة جباليا البلد شمال غزة قصف عنيف ونسف للمباني، وسط تحركات مكثفة للآليات العسكرية في ظل منع مركبات الإسعاف من الدخول.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 51 شهيدًا ارتقوا وأصيب العشرات من المدنيين، بنيران جيش الاحتلال، في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، بينهم الشهداء 6 من منتظري المساعدات.