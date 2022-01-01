رابطة المدربين الإيطاليين تطالب بإيقاف مشاركة إسرائيل دوليا

روما/ وكالات/

طالبت رابطة المدربين الإيطاليين، اليوم الثلاثاء، بإيقاف إسرائيل عن المشاركة في المنافسات الدولية لكرة القدم بسبب حربها على غزة، وذلك قبل لقائها المنتخب الإيطالي في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أفاد بأن رابطة المدربين الإيطاليين كتبت رسالة إلى رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم جابرييل غرافينا تحث فيها الاتحادين الدولي والأوروبي على إيقاف إسرائيل مؤقتا عن المشاركة في كرة القدم الدولية.

وكتب رئيس جمعية رابطة المدربين رينزو أوليفييري: "لا ينبغي أن تكون هذه مجرد لفتة رمزية، بل خيارا ضروريا يستجيب لضرورة أخلاقية مشتركة بين مجلس الإدارة بأسره".

وتابع: "بعد اجتماع داخلي، وافقت اللجنة الوطنية لجمعيات الرابطة بالإجماع على إرسال خطاب ونداء إلى غرافينا وجميع السلطات الفيدرالية، لأن كرة القدم الإيطالية يجب أن تتخذ موقفا لصالح الشعب الفلسطيني وتطلب من الاتحادين الأوروبي والدولي إيقاف إسرائيل مؤقتا عن المنافسة الدولية".

وتحدث نائب الرئيس جيانكارلو كاموليزي أيضا نيابة عن رابطة المدربين قائلا: "قد يريد الناس منا أن نصمت ونلعب، وننظر إلى الاتجاه الآخر، لكننا لا نعتقد أن هذا صحيح".

وتستند رابطة المدربين الإيطاليين إلى سابقة روسيا مبررا لمطالبها، ففي شباط/ فبراير 2022، فرضت "فيفا" و"يويفا" عقوبات صارمة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، شملت استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022، ويورو 2024، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026.

كما تم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى باريس، وفسخت أندية مثل مانشستر يونايتد وشالكه عقود رعايتها مع شركات روسية.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسرائيلي في المجموعة التاسعة، على ملعب محايد في ديبريتشن في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل، ثم يستضيفه على ملعب فريولي في أوديني في 14 تشرين الأول/ أكتوبر.

وشهدت المدرجات بالفعل احتجاجات مشابهة، وتم اتخاذ تدابير أمنية مكثفة في آخر مباراة لعبت فيها إيطاليا مع إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدوري الأمم الأوروبية، والتي كانت أيضا في أوديني.