شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة

الأربعاء 20 أغسطس 2025 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عائلة مكونة من 5 أفراد من عائلة الداعور، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهم: عطية الداعور (35 عاما)، وزوجته أسماء (31 عاما)، ونجليه معتز (4 أعوام)، ومعاذ (7 أعوام)، وابنته ماريا (9 أعوام).

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا وأصيب عدد آخر، بالإضافة لإنقاذ 5 مواطنين عالقين، جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة المصري عند مفرق السامر بالقرب من الغرفة التجارية بمدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم خان يونس، جنوب القطاع، وهم: مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة: وهم: الشقيقان سما (10 أعوام)، وساجد هشام أحمد أبو سحلول (3 أشهر)، ووالدتهما أريج ناهض أبو سحلول (32 عاما).

ووسط القطاع، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62,064 شهيدا، و156,573 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 مواطنا، بينهم 112 طفلا.

