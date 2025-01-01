  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 20 أغسطس 2025 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تكون حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الخميس، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، السبت المقبل، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

وزير خارجبة مصر يحذر إسرائيل:"هذا خطنا الأحمر" ولن نسمح بتهجير سكان قطاع غزة

مكتب نتنياهو : يجب الإفراج عن الخمسين اسيراً دفعة واحدة ونحن في المرحلة النهائية لإخضاع حماس ..

قناة أمريكية : حماس تطالب بضمانات مكتوبة بعدم عودة العدوان بعد الستين يوما من وقف اطلاق النار..

قناة كان العبرية: مصر تقترح نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محدودة

مؤسسة غزة الإنسانية: نظام جديد يسمح لسكان غزة القطاع المساعدات مسبقًا

مصر : اتفاق وقف النار المتوقع في غزة يمثل بداية لاتفاق شامل

قطر: رد “حماس” على مقترح وقف النار في غزة “إيجابي جدًا” ويتطابق مع ما قبلته إسرائيل سابقا

الأخبار الرئيسية

ترامب : أنا ونتنياهو ابطال حرب وفي اسرائيل يحاولون إرساله للسجن ..

إسرائيل تبدأ استدعاء جنود احتياط للبدء بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة بالكامل

البيت الأبيض: حماس قبلت بالمقترح الجديد بسبب منشور ترامب "القوي" الذي هدد فيه بتصفية الحركة

مكتب نتنياهو : يجب الإفراج عن الخمسين اسيراً دفعة واحدة ونحن في المرحلة النهائية لإخضاع حماس ..

قطر: رد “حماس” على مقترح وقف النار في غزة “إيجابي جدًا” ويتطابق مع ما قبلته إسرائيل سابقا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية