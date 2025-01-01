  1. الرئيسية
ترامب : أنا ونتنياهو ابطال حرب وفي اسرائيل يحاولون إرساله للسجن ..

الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

في مقابلة إذاعية، أثنى ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي وعلى نفسه وقال: "إنه بطل حرب، ولأننا عملنا معًا، فأنا بطل حرب أيضًا، وقد أرسلتُ تلك الطائرات إلى إيران".

قال، في إشارة إلى المشهد المحلي في إسرائيل. "حاولوا سجنه! إنه بطل حرب، ولأننا عملنا معًا، فأنا بطل حرب أيضًا، أرسلت تلك الطائرات (إلى إيران)".

جاءت تعليقات ترامب ردًا على سؤال حول محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وعودة الرهائن. لم يُدلِ ترامب بتصريحات كثيرة، لكنه كان مُثيرًا كعادته.

وتابع قائلا" لولاي، لما أطلقوا سراح مختطف واحد. أنا من أعاد جميع المختطفين. ويتكوف يقوم بعمل جيد، عمل شاق. استخدمته لأنه شخص رائع يحبه الجميع، ويُجري الصفقات. هؤلاء الناس يغيرون آراءهم. لقد عملنا بجد. أعدنا جميع هؤلاء المختطفين. تلقيت العديد من الرسائل من الأهالي والأطفال أنفسهم (أي المختطفين الذين عادوا.

ردّ على الانتقادات الموجهة إليه في الحزب الديمقراطي، وهاجم السيناتور الديمقراطي تشاك شومر مرارًا في كل ما يتعلق بحماس: "الجميع نسي السابع من أكتوبر، تشاك شومر فلسطيني! نسميه الفلسطيني! نسميه السيناتور الفلسطيني من نيويورك".

وأشار ترامب بإسهاب إلى وقف إطلاق النار الذي حققه في ست حروب، مضيفًا أن هناك أيضًا حربًا سابعة لا يعلم بها أحد لأنه منعها قبل أن تبدأ: "هل تعلمون كم من الناس أنقذت؟ مئات الآلاف، بل الملايين، في ست حروب، بما في ذلك حرب سابعة لا أستطيع الحديث عنها، وأوقفتها قبل أن تبدأ. أحب إيقاف الحروب".

في مقابلة استغرقت نحو عشرين دقيقة، أعرب ترامب عن خيبة أمله لأن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن بالسهولة التي توقعها: "كنت أعتقد أن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية ستكون الأسهل، لأنني كنت على علاقة جيدة مع بوتين خلال ولايتي الأولى. إنه ليس ملاكا. لو لم نتفاهم، لكنا في خطر في الولايات المتحدة"، قال الرئيس.

