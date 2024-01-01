الزعيم الروحي لدروز إسرائيل يلتقي المبعوث الأمريكي ويواصل تحريضه ضد سوريا

باريس / وكالات /

التقى المبعوث الأمريكي توماس باراك في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف الذي واصل خلال اللقاء مزاعمه التحريضية ضد سوريا.

وأفادت مصادر مقرّبة من طريف لقناة “i24” العبرية بأن الأخير زعم خلال لقائه باراك، حدوث “انتهاكات” بحق الدروز في محافظة السويداء السورية في يوليو/تموز الماضي، وهي مزاعم لطالما كررها طريف، ونفتها دمشق بشكل تام.

وسبق أنّ حرض طريف على تدخل دولي في الشأن الداخلي السوري، زاعمًا أن الدروز في السويداء (جنوب) يتعرضون لهجمات “إرهابية”، وهو ما نفته الحكومة السورية مرارا وكذلك الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وبحسب قناة “i24″، فإن اللقاء تناول إنشاء ما يسمى “ممر إنساني” إلى السويداء، على أن يعمل هذا الممر تحت رعاية أمريكية، وهو مطلب لطالما تكرر في تل أبيب بالفترة الأخيرة في إطار ذرائع تختلقها للتدخل في الشأن السوري.

وادعت القناة أنه من المتوقع أن يلتقي باراك في باريس وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهو ما لم تعقب عليه رسميا تل أبيب أو دمشق حتى الساعة 19.30 ت.غ.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

لكن إسرائيل استغلت الموقف، وتذرعت بـ”حماية الدروز” لتصعيد عدوانها على سوريا وانتهاكاتها ضد البلد العربي، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلا سافرا في شؤونها، مطالبة بإلزام إسرائيل الامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

ومرارا أكد المسؤولون السوريون، لا سيما الرئيس أحمد الشرع، أن الدروز “مكون أصيل” من الشعب، وحمايتهم مسؤولية الدولة لا غير، وأعربوا عن رفضهم ذرائع إسرائيل.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.