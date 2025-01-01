  1. الرئيسية
إسرائيل تبدأ استدعاء جنود احتياط للبدء بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة بالكامل

الأربعاء 20 أغسطس 2025 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبدأ استدعاء جنود احتياط للبدء بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة بالكامل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن جنودا من قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بدأوا تلقي استدعاءات لعملية احتلال مدينة غزة، رغم مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار الذي قبلته حركة حماس.
وأفادت القناة 12، بأنه تم بالفعل البدء بإرسال أوامر تجنيد واستدعاء المعروفة باسم “الأمر 8” لقوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي “تمهيدا لاحتلال مدينة غزة”.
وأكدت أنه خلال الأيام المقبلة، “سيتم إرسال عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط”، كما اتخذ رئيس الأركان اللواء إيال زامير، قرار تمديد خدمة جنود الاحتياط الذين يخدمون بصفوف الجيش حاليا.
وأوضحت أن “هذه الخطوة العسكرية الجديدة تأتي تحضيرا لاحتمال احتلال مدينة غزة”، مشيرة إلى أن “الجيش الإسرائيلي يجري في الوقت الراهن كل الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة احتلال غزة”.

ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه “من الممكن أن تجرى المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع حماس تحت النار، ولن يتوقف الجيش إلا بعد التوصل إلى اتفاق وتوقيعه”، على حد قولها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حدد زامير مراحل خطة احتلال مدينة غزة، وتشمل عدد مسارات بينها “تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة”.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

