بدر عبد العاطي : الكرة الان في ملعب إسرائيل للقبول بوقف اطلاق النار ..

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدر عبد العاطي : الكرة الان في ملعب إسرائيل للقبول بوقف اطلاق النار ..



القاهرة /سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ان الكرة في ملعب إسرائيل ويجب الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية بغزة.

واضاف بان مبادرة وقف إطلاق النار بغزة أُعدت بمشاركة مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

وقال ان المقترح ينص على هدنة لمدة 60 يوما تشمل إطلاق بعض الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار

وأشار إلى أن الهدنة ستسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية فورا إلى غزة لمواجهة المجاعة

وتابع القول "الكرة الآن في ملعب إسرائيل ونأمل ردا إيجابيا سريعا".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير"، مشددًا على أن تل أبيب "تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الخمسين وفق المبادئ التي حدّدها الكابينيت لإنهاء الحرب".

وأضاف المصدر، في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل "تخوض مرحلة الحسم النهائي مع حركة حماس"، مشددا على أنه "لن نترك أي أسير خلفنا".

وكانت حركة حماس قد ابلغت الوسطاء بموافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قُدم بالأمس، حسبما أعلنت في بيان رسمي .

