دوجاريك يطالب بضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع بقطاع غزة

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك /سما/

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يجب تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بقطاع غزة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في جنيف: "لتجنب وقوع مثل هذه الوفيات بسبب التجويع الإسرائيلي، يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على إيصال الغذاء على نطاق واسع ومستمر من خلال جميع المعابر والطرق المتاحة للوصول إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال".

وتابع: "نشعر بالقلق من إعلان السلطات الإسرائيلية توسع وشيك في أنشطتها العسكرية في مدينة غزة"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأكد دوجاريك أن توسيع العمليات لاحتلال كامل مدينة غزة "سيؤدي إلى نزوح آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى منطقة مكتظة جنوب القطاع، والتي تفتقر إلى أبسط البنى التحتية والخدمات، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الطبية".

