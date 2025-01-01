  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير شؤون "الأونروا" في الضفة: ندعو إلى حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير شؤون "الأونروا" في الضفة: ندعو إلى حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية



القدس المحتلة/سما/

أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية رولاند فريدريك، ضرورة حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية في خدمة لاجئي فلسطين.

وقال فريدريك في منشور له على منصة "إكس"، لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: "في هذا اليوم، نُحيّي تفاني وصمود موظفي الأونروا الذين يواصلون عملهم الداعم للاجئي فلسطين في الضفة الغربية رغم الظروف المستحيلة. موظفونا، الذين هم مصدر قوتنا وإلهامنا، يعملون في خدمة مجتمعاتهم، فيما كثير منهم نازحون قسراً أو فقدوا منازلهم أسوة باللاجئين الآخرين، ومع ذلك، يواصلون عملهم يومياً لإيصال خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، وتوزيع المواد الغذائية، وإدارة النفايات، والأهم زرع الأمل لدى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً".

وأضاف: "لقد واجه موظفونا اختبارات غير مسبوقة هذا العام، مع اضطرار الموظفين الدوليين إلى المغادرة مطلع العام الحالي مجبرين، وإغلاق مدارسنا في القدس الشرقية بالقوة. ومع تقلّص الفضاء الإنساني، والاستهداف الذي طال الوكالة وموظفيها ومرافقها، إضافة إلى تفاقم أزمة التمويل، أصبحت التهديدات وجودية. واليوم، يحمل موظفو الأونروا الفلسطينيون ولاية الوكالة على عاتقهم".

واختتم فريدريك بالتأكيد على أن "الأونروا تدعو المجتمع الدولي إلى تكريم جهود موظفيها عبر ضمان بقائهم آمنين ومدعومين، وبقاء عملهم ممولاً، وضمان استمرار حماية حقوق لاجئي فلسطين من خلال تقديم الخدمات وفق ولاية الوكالة".

الأكثر قراءة اليوم

قدمته مصر وقطر إلى حماس …تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار وصفقة الاسرى

حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على المبادرة الجديدة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة

نتنياهو: حماس تحت "ضغط نووي" وعودة حماس للمفاوضات تطور هام …

ترامب: لا عودة "للرهائن" المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها في قطاع غزة

مصدر إسرائيلي يؤكد : تلقينا رد حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

قناة أمريكية : حماس تطالب بضمانات مكتوبة بعدم عودة العدوان بعد الستين يوما من وقف اطلاق النار..

موجة كورونا جديدة في إسرائيل ومرضى في حالة خطيرة

الأخبار الرئيسية

قطر: رد “حماس” على مقترح وقف النار في غزة “إيجابي جدًا” ويتطابق مع ما قبلته إسرائيل سابقا

قناة كان العبرية: مصر تقترح نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محدودة

وزير خارجبة مصر يحذر إسرائيل:"هذا خطنا الأحمر" ولن نسمح بتهجير سكان قطاع غزة

زامير يعرض اليوم خطة احتلال مدينة غزة على وزير الجيش كاتس

قناة أمريكية : حماس تطالب بضمانات مكتوبة بعدم عودة العدوان بعد الستين يوما من وقف اطلاق النار..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية