مدير شؤون "الأونروا" في الضفة: ندعو إلى حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية

القدس المحتلة/سما/

أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية رولاند فريدريك، ضرورة حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية في خدمة لاجئي فلسطين.

وقال فريدريك في منشور له على منصة "إكس"، لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: "في هذا اليوم، نُحيّي تفاني وصمود موظفي الأونروا الذين يواصلون عملهم الداعم للاجئي فلسطين في الضفة الغربية رغم الظروف المستحيلة. موظفونا، الذين هم مصدر قوتنا وإلهامنا، يعملون في خدمة مجتمعاتهم، فيما كثير منهم نازحون قسراً أو فقدوا منازلهم أسوة باللاجئين الآخرين، ومع ذلك، يواصلون عملهم يومياً لإيصال خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، وتوزيع المواد الغذائية، وإدارة النفايات، والأهم زرع الأمل لدى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً".

وأضاف: "لقد واجه موظفونا اختبارات غير مسبوقة هذا العام، مع اضطرار الموظفين الدوليين إلى المغادرة مطلع العام الحالي مجبرين، وإغلاق مدارسنا في القدس الشرقية بالقوة. ومع تقلّص الفضاء الإنساني، والاستهداف الذي طال الوكالة وموظفيها ومرافقها، إضافة إلى تفاقم أزمة التمويل، أصبحت التهديدات وجودية. واليوم، يحمل موظفو الأونروا الفلسطينيون ولاية الوكالة على عاتقهم".

واختتم فريدريك بالتأكيد على أن "الأونروا تدعو المجتمع الدولي إلى تكريم جهود موظفيها عبر ضمان بقائهم آمنين ومدعومين، وبقاء عملهم ممولاً، وضمان استمرار حماية حقوق لاجئي فلسطين من خلال تقديم الخدمات وفق ولاية الوكالة".