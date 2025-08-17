بورصة فلسطين: 35 شركة تسجل نموا في نتائجها خلال النصف الأول 2025

رام الله/سما/

أعلنت بورصة فلسطين عن استلام البيانات المالية للنصف الأول من العام 2025 من 45 شركة من أصل 48 مُدرجة في البورصة، وذلك مع نهاية فترة الإفصاح الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال بتاريخ 17/08/2025، أظهرت 35 شركة منها تحسناً في نتائجها.

وكشفت البيانات المالية للنصف الأول من العام 2025 عن تحقيق الشركات المُدرجة والمُفصحة أرباحاً صافية بلغت قرابة 145 مليون دولار مقارنة بـ 75 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2024 أي بارتفاع نسبته 93%.

هذا وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 80% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، وبقيمة بلغت 151 مليون دولار، في حين حققت 9 شركة خسائر بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليون دولار بانخفاض في الخسائر بنسبة 54%.

ووفقا للمؤشرات القطاعية في ظل النتائج المقدمة، فقد تفوق قطاع البنوك بأرباح بلغت قيمتها 46 مليون دولار مع نهاية النصف الأول 2025 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2024، وبارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 380% وذلك تماشيا مع أداء مالي مميز لمجموعة من البنوك القيادية التي ارتفعت بنسب تفوق الضعف وهي على التوالي: بنك فلسطين، الإسلامي العربي، الإسلامي الفلسطيني.

قطاع الخدمات حقق أرباحا للفترة المذكورة بلغت قيمتها 39 مليون دولار مما يجعله في المرتبة الثانية، بارتفاع نسبته 20% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024 والتي بلغت في حينه 32 مليون دولار، تبعه قطاع الاستثمار بأرباح بلغت قيمتها 29 مليون دولار مقارنة مع 19 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع نسبته 58%.

وحل قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت قيمتها 24 مليون دولار مقارنة بـ 8 مليون دولار للنصف الأول من العام الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 186%، وأخيراً حل قطاع التأمين بأرباح بلغت ما يقارب 7 مليون دولار بارتفاع نسبته 4% عن نتائج النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 6 مليون دولار.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحاً للنصف الأول من العام 2025، فقد حلت الاتصالات الفلسطينية في المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 30.3 مليون دولار، بينما جاءت في الترتيب الثاني بنك فلسطين بأرباح بلغت 29.6 مليون دولار تقريبا، وحلت شركة أركان العقارية 14 مليون دولار، تلاها في المرتبة الرابعة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار- باديكو بأرباح بلغت 11 مليون دولار، في حين احتلت المركز الخامس شركة بيرزيت للأدوية بقيمة 8 مليون دولار.

يشار إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة منعت شركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية للنصف الأول، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين أول 2023، مع الدمار الكبير الذي تعرضت له منشآتها وأصولها في القطاع، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات وشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي عن تقديم بياناتها للنصف الاول حتى اللحظة.