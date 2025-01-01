  1. الرئيسية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62,064 شهيدا و156,573 مصابا

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,064، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 156,573، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا (من بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما)، و343 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,518 شهيدا، و44,532 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 31 شهيدا، والإصابات 197، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,996، والإصابات إلى 14,898.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266، من ضمنها 112 طفلًا.

