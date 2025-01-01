  1. الرئيسية
قطر: رد “حماس” على مقترح وقف النار في غزة “إيجابي جدًا” ويتطابق مع ما قبلته إسرائيل سابقا

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: رد “حماس” على مقترح وقف النار في غزة “إيجابي جدًا” ويتطابق مع ما قبلته إسرائيل سابقا



الدوحة / سما /

قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن رد حركة حماس الإيجابي على مقترح وقف إطلاق النار يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا.
وأفاد الأنصاري في مؤتمر صحفي أن “رد حماس إيجابي جدا ويمثل صورة شبه متطابقة مع ما وافقت عليه إسرائيل”
وأضاف أن المقترح “يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وهو أفضل ما يمكن تقديمه حاليا، وأفضل الخيارات الممكنة لحقن دماء الشعب الفلسطيني”.
وأردف: “لا نزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار”.
وتابع المسؤول القطري: “نحن في لحظة إنسانية فارقة، إن لم نصل إلى اتفاق الآن فنحن أمام كارثة إنسانية ستجعل الكوارث التي سبقتها تتقزّم أمامها”.
وأضاف أن “قطر تحاول بالتعاون مع مصر الوصول لأي شكل من أشكال وقف النار وإدخال المساعدات”.
وأشار الأنصاري إلى أنه “لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق”.

