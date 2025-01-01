  1. الرئيسية
الأمم المتحدة: المجاعة في غزة من صنع اسرائيل

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم إن إسرائيل تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن ليس بالكميات الكافية لمنع المجاعة على نطاق واسع.

وقال تميم الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في إفادة صحفية في جنيف: "في الأسابيع الأخيرة، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات بكميات تظل أقل بكثير من تلك المطلوبة لمنع المجاعة على نطاق واسع".

وأضاف أن خطر المجاعة في غزة "نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع وصول المساعدات الإنسانية". من جهة أخرى، أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل تبذل "جهودًا كبيرة" في توزيع المساعدات على غزة.

