زامير يعرض اليوم خطة احتلال مدينة غزة على وزير الجيش كاتس

القدس المحتلة/سما/

يعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة احتلال غزة على وزير الحرب يسرائيل كاتس اليوم (الثلاثاء) .

وفي إطار ما سمي تصعيد الضغط العسكري على حماس، اقتحمت قوات الاحتلال حي الصبرا بجانب حي الزيتون مصحوبةً بقصف مدفعي وغارات جوية. وتشير التقديرات إلى أن معظم مهام السيطرة على مدينة غزة ستُوكل إلى القوات النظامية.

وفي الوقت نفسه، بحسب موقع واللا العبري فقد بدأت الفرقة 96 بقيادة بتوزيع أوامر التجنيد على جنود الاحتياط لمدة 45 يومًا لمهام "دفاعية" على الحدود الإسرائيلية الأردنية تحت قيادة المنطقة الوسطى.

ووفقًا للخطة، التي نُشرت في صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن معظم القوات التي ستنفذ المناورة ستكون من الجيش النظامي، ولكن لتمكين هذه الخطوة، سيتم تجنيد ما بين 100 ألف و130 ألف جندي احتياطي للانتشار في قطاعات أخرى بدلاً منهم.

في المرحلة الأولى، تُعرّف العملية بأنها السيطرة على المدينة وتطويقها باستخدام ثلاث إلى أربع فرق، ويقدر الجيش أنه في غضون شهرين من انطلاقها، سيكون من الممكن تحقيق السيطرة على المنطقة. ومع ذلك، ستبقى قوات الاحتياط لفترة أطول من أجل ما سموه تطهير المنطقة من قوات حماس .

وفقًا للتقرير، يعتقد جيش الاحتلال أنه من الممكن شن العملية خلال الأسابيع المقبلة، لكن العملية برمتها مرهونة بقرار القيادة السياسية.

وسيتم عرض البدائل المختلفة هذا الأسبوع اليوم على كاتس ويوم الخميس في جلسة نقاش في الكابنيت. ولن تُرسل أوامر الاستدعاء إلى قوات الاحتياط إلا بعد اتخاذ قرار سياسي.

في الوقت نفسه، يُكثّف جيش الاحتلال عدوانه حول مدينة غزة، حيث أجرى جيش الاحتلال مناورات في الأيام الأخيرة في حي الزيتون، وكذلك في حي الصبرا وجباليا.