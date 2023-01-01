رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 62.004 شهيداً، و156.230 مصاباً.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

50 شهيدا بمجازر في مختلف أنحاء القطاع وتسوية مبانٍ في الزيتون بالأرض

تل أبيب تلغي إقامة الممثلين الاستراليين لدى السلطة

مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة صياغة للدستور المؤقت

5 وفيات جديدة جوعا بينهم طفلان وصندوق مساعدات يقتل مسناً

إصابات في هجمات للمستوطنين وهدم منشآت واحتجاز وزير الثقافة بكفر نعمة والاعتداء بالضرب على طاقم الوزارة

"الحياة الجديدة":

في إطار التحضير للذهاب للانتخابات العامة: الرئيس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

مصطفى: استمرار العدوان يجب ألا يمنح أي طرف شرعية لفرض ترتيبات فوقية على غزة.. أكد من معبر رفح على الجانب المصري أنه سيتم قريبا الاعلان عن لجنة لإدارة شؤون القطاع وهي مؤقتة ومرجعيتها الحكومة

عبد العاطي: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير ونرفض أي مخططات للتهجير

7 آلاف مواطن مهددون بالتهجير القسري من بادية القدس واصابات واعتقالات وهدم واخطارات في الضفة

لبنان يشدد على وجوب الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى

"الأيام":

- 29 شهيدا.. ضحايا من منتظري المساعدات وتعميق العدوان البري جنوب مدينة غزة

- الأمم المتحدة: نحو 86% من مساحة القطاع تخضع للسيطرة العسكرية أو الإخلاء

- الرئيس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

- وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان جراء المجاعة

- الاحتلال يهدم منشآت في مناطق عدة والمستوطنون يعتدون على مواطنين وممتلكاتهم

- مصطفى: الحكومة ستعلن قيبا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة

- اسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي استراليا لدى السلطة

- الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من ست شركات اسرائيلية