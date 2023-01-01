الصحة : 18 شهيدًا إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد 18 مواطنًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمواقع وأحياء مختلفة في قطاع غزة.

ففي محيط الكلية الجامعية غربي خان يونس، استشهد مواطنان، أحدهما طفلة، إثر استهداف خيمة للنازحين.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر طبية بالمستشفى بوصول 4 شهداء ومصابين إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب "فش فرش" في منطقة المواصي غرب المدينة، والشهداء هم: الطفل يوسف محمد عيد، وشقيقه الطفل سيف محمد عيد، ووالدتهما نور ماجد سالم المشوخي، وسعيد طه العايدي.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن وصول خمسة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة البصة، وهم: الطفلة دانا أحمد محمد الحج (13 عامًا)، والطفلة رغد محمد مسمح (12 عامًا)، ومحمد أحمد صالح مسمح (36 عامًا)، وصافيناز محمود مسمح (34 عامًا)، والطفل فوزي محمد أحمد مسمح (عام واحد).

كما أفاد المستشفى ذاته بوصول خمسة شهداء آخرين، جراء استهداف الاحتلال مجموعات من المواطنين قرب موقع “كيسوفيم” جنوب شرق دير البلح، وهم: عبد الله أبو عمرة، علي أحمد السعايدة، أنس عبد الكريم بشير، أدهم أبو ريا، وحسن محمد حربق.

وفي السياق، أعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة عن وصول شهيدين و53 إصابة، عقب قصف قوات الاحتلال حشودًا من المواطنين كانوا بانتظار المساعدات الغذائية في منطقة “زيكيم” شمال غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد، قبيل منتصف الليلة الماضية، أربعة مواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، جراء قصف استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ومناطق أخرى في دير البلح.

يُذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 62,004 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 156,230 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.