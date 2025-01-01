  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

قدمته مصر وقطر إلى حماس …تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار وصفقة الاسرى

حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على المبادرة الجديدة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة

نتنياهو: حماس تحت "ضغط نووي" وعودة حماس للمفاوضات تطور هام …

مصطفى: استمرار العدوان يجب ألا يمنح أي طرف شرعية لفرض ترتيبات فوقية على غزة

لكسب الشرعية الدولية.. إسرائيل تجهّز لبناء مساحات إنسانية في غزة تحضيراً لإحتلالها

ترامب: لا عودة "للرهائن" المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها في قطاع غزة

مصدر إسرائيلي يؤكد : تلقينا رد حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

قناة أمريكية : حماس تطالب بضمانات مكتوبة بعدم عودة العدوان بعد الستين يوما من وقف اطلاق النار..

مصر : اتفاق وقف النار المتوقع في غزة يمثل بداية لاتفاق شامل

عشرات الشهداء والجرحى والدبابات تقترب من حي الصبرة وسط مدينة غزة

نتنياهو: حماس تحت "ضغط نووي" وعودة حماس للمفاوضات تطور هام …

مصدر إسرائيلي يؤكد : تلقينا رد حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية