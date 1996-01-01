  1. الرئيسية
الأسير حسن سلامة : تعرضت للضرب المبرح والسحل والإهانة" في السجن الاسرائيلي ..

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير حسن سلامة : تعرضت للضرب المبرح والسحل والإهانة" في السجن الاسرائيلي ..



غزة/سما/

قال الأسير حسن سلامة في رسالة لزوجته بانه تعرض للضرب والسحل والاهانة وترك ينزف لأكثر من ساعتين".

واضاف" عند وصولي إلى عزل "جانوت"، تعرضت للاعتداء بالضرب المبرح، مما أسفر عن إصابة رأسي بجرح مفتوح، وتركت أنزف مقيدًا لأكثر من ساعتين دون علاج".

وقال ان جميع الأسرى المعزولين الذين رافقوني تعرضوا لنفس الاعتداء، وخاصة على الرأس.

واكد ان ما جرى في عزل "مجدو" كان أشد قسوة، حيث تعرضنا للإهانة، السحل، والدعس على الرأس، وغيرها من وسائل التنكيل.

وقال ان الأسرى المعزولون مستهدفون بشكل خاص ومنهجي من إدارة السجون في ظل غياب تام لأي رقابة أو تدخل حقوقي.

واختتم رسالته قائلا": أدعو المؤسسات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأسرى".

والأسير حسن عبد الرحمن حسن سلامة (1971-) أسير في السجون الإسرائيلية، من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقل في الخليل عام 1996، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبداًوثلاثين عام

