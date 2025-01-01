  1. الرئيسية
قناة عبرية : وفد اسرائيلي زار الإمارات سرا

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

زار وفد رفيع المستوى، ضمّ وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الإمارات العربية المتحدة سرًا مؤخرًا، والتقى بكبار المسؤولين فيها، وفقًا لما أوردته قناة "ريشيت ب".

وناقش الوفد، خلال المحادثات، وفقًا للتقرير، القضايا الأمنية، والوضع في قطاع غزة، والعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.

يُذكر أن الزيارة جرت في ظل حرب غزة والتوترات بين إسرائيل ودول المنطقة. إضافةً إلى ذلك، التقى زعيم المعارضة يائير لابيد مؤخرًا برئيس الإمارات، إلا أن اللقاء أثار غضبًا في دائرة نتنياهو، إذ لم يكن قد زارها بعد.

