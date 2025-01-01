أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتقوض جهود السلام في المنطقة..

القدس المحتلة/سما/

انتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل صباح اليوم (الثلاثاء) بعد إلغاء تأشيرات سفر الممثلين الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية .

وجاء قرار إلغاء التأشيرات أمس في أعقاب إلغاء تأشيرات النائب سيمحا روثمان ووزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد، بالإضافة إلى نية أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية.

قالت وونغ إن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين كان "ردًا غير مبرر" من إسرائيل. وأضافت: "في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تعمل حكومة نتنياهو على عزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى السلام وحل الدولتين".

رفضت أستراليا أمس طلب تأشيرة النائب الإسرائيلي روثمان، قبل يوم من وصوله المتوقع إلى البلاد للمشاركة في فعاليات مع الجالية اليهودية المحلية. وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني باراك في بيان: "إذا كنتم تأتون إلينا لنشر الكراهية والانقسام، فنحن لا نريدكم".

قبل أسبوع، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنه سيعترف رسميًا بدولة فلسطينية الشهر المقبل.