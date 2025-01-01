مصر : اتفاق وقف النار المتوقع في غزة يمثل بداية لاتفاق شامل

القاهرة /سما/

قال مصدر مصري لقناة الشرق السعودية إن موافقة حماس على المقترح الجديد الذي قدمه الوسيطان قطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة يشكل خطوة أولى نحو الحل الشامل.

وأشار المصدر إلى أن الوسطاء نجحوا في تحقيق اختراق بعد الضغط على حماس للموافقة على مقترح يكاد يكون مطابقًا لوثيقة قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي وافقت عليها إسرائيل سابقًا.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسمح بالتقدم نحو اتفاق شامل دون تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر من خلال عمليات عسكرية إضافية، وستمنع المزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي لسكان قطاع غزة.