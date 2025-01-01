نتنياهو: حماس تحت "ضغط نووي" وعودة حماس للمفاوضات تطور هام …

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن حركة حماس "تحت ضغط نووي"، من احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

ويأتي تصريح نتنياهو، في أول تعليق له بعد التقارير التي تحدثت عن موافقة حركة حماس على صفقة جزئية لتبادل الأسرى.

واعتبر نتنياهو أن هذا التطور يمثل "إنجازا" لسياسته القائمة على الضغط العسكري في قطاع غزة، مضيفا أن هذا الضغط هو ما دفع حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح نتنياهو أنه زار اليوم قيادة فرقة غزة العسكرية والتقى بكبار ضباط الجيش الإسرائيلي، مؤكدا ثلاثة رسائل رئيسية للإسرائيليين: تقديره لإنجازات الجيش في حرب الاستنزاف، وإعجابه بروح القتال لدى الجنود، وعزمه على استكمال القضاء على حماس وتحرير جميع الأسرى.

ورأى نتنياهو أن إعلان حماس يعكس تحولا كبيرا في موقف وسياسة الحركة بعد الإعلان عن خطط احتلال مدينة غزة، لكنه شدد على استمرار الجيش في تحقيق أهدافه وتحرير جميع الأسرى.

وبحسب تقارير، تتضمن الصفقة المحتملة إطلاق سراح نحو 140 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى مئات الأسرى الآخرين، مقابل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين على قيد الحياة و18 جثة.

كما تشمل الصفقة انسحاب معظم القوات الإسرائيلية من القطاع ووقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لتحقيق أهدافه في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.