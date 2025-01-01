  1. الرئيسية
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية..

الإثنين 18 أغسطس 2025 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية..



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع الليلة، لمناقشة ردود فعل إسرائيل على الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية.

ويشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث سيتم بحث خطوات سياسية ردا على أي إجراءات أحادية الجانب، خاصة تلك المتوقعة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكشف موقع "إسرائيل هيوم" العبري، أن الوزير ساعر اقترح على نتنياهو المضي قدما في إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، بينما من المتوقع أن يعيد سموتريتش اقتراحه بتقويض السلطة الفلسطينية من خلال فرض عقوبات على كبار مسؤوليها وقطع مصادر تمويلها.

وقالت مصادر في مكتب سموتريتش: "بهذه الإجراءات لن يبقى ما يمكن الاعتراف به في سبتمبر".

كما من المتوقع أن يناقش سموتريتش مقترحا سابقا لساعر يتعلق بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، كرد على الخطوات الأحادية المتوقعة من الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارا بشأن هذه المقترحات في نهاية الاجتماع.

