بن غفير يهاجم نتنياهو: الخضوع لحماس سيكون خطأ تاريخيا وكارثة للأجيال

الإثنين 18 أغسطس 2025 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يهاجم نتنياهو: الخضوع لحماس سيكون خطأ تاريخيا وكارثة للأجيال



القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم الإثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب إعلان حركة حماس موافقتها على صيغة جديدة تتعلق بملف الأسرى.

وقال بن غفير: "إذا خضع نتنياهو لحماس وأوقف الحرب، فسيكون ذلك كارثة لأجيال وضياع فرصة تاريخية"، مضيفا: "في المرة السابقة، فوّت رئيس الحكومة إنذار الرئيس ترامب الذي طالب بالإفراج عن جميع الأسرى أو مواجهة الجحيم، رغم أنني حذرته من أن هذا خطأ تاريخي".

وتابع بن غفير: "لدينا الآن فرصة لحسم المعركة مع حماس، وأقول لرئيس الوزراء: لا تملك تفويضًا للمضي في صفقة جزئية أو عدم حسم المواجهة مع حماس".

