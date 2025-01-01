  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على المبادرة الجديدة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة

الإثنين 18 أغسطس 2025 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على المبادرة الجديدة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة



القاهرة/سما/

كشفت مصادر مطلعة عن أن حركة حماس ابلغت موافقتها على المقترح المصري حول صفقة التهدئة وتبادل  الرهائن.

وأكد المصدر، ان موافقة حماس جاءت بعد لقاء مشترك مصر قطري مع قيادة وفدها في مصر.
وكانت مصادر، ذكرت إن المقترح يتضمن تهدئة لمدة 60 يومًا مقابل إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين، وإدخال المساعدات بشكل مكثف لقطاع غزة للحد من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الغزيون.

وأوضحت أن "المقترح يقضي بسماح إسرائيل بفتح مسارات آمنة لدخول شاحنات المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق التي كان قد دخلها بعد انهيار اتفاق التهدئة السابق في الثاني من مارس/آذار الماضي".

 وبحسب المسؤول المطلع على المفاوضات فإن المقترح في حال موافقة حماس عليه فإنه سيتم نقله للحكومة الإسرائيلية عبر واشنطن، للضغط على إسرائيل للقبول به، ووقف العملية العسكرية في مدينة غزة.

وأشار إلى أن مصر بحسب المقترح، ستعمل على تقديم ضمانات لحماس بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة، إلا أن فترة الهدنة سيتخللها مفاوضات جادة، وضغط أمريكي على إسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي يوقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات اليوم التالي للحرب.

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..رسالة من تل ابيب للوسطاء حول حماس ..

واشنطن تطلب تفاصيل الإخلاء قبل تنفيذه ..رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

لكسب الشرعية الدولية.. إسرائيل تجهّز لبناء مساحات إنسانية في غزة تحضيراً لإحتلالها

الادارة الأمريكية توضح سبب وقف التأشيرات للقادمين من غزة

ايران تهدد اسرائيل : ضبط النفس انتهى واي عمل عسكري سيقابل برد "ساحق"

رئيس وزراء قطر يصل القاهرة في محاولات اللحظة الأخيرة لوقف الهجوم على مدينة غزة

الاموال القطرية ..ملايين الدولارات لمسؤولين إسرائيليين ومقربين من نتنياهو

الأخبار الرئيسية

قدمته مصر وقطر إلى حماس …تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار وصفقة الاسرى

ترامب: لا عودة "للرهائن" المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها في قطاع غزة

IMG_1238

مصطفى: استمرار العدوان يجب ألا يمنح أي طرف شرعية لفرض ترتيبات فوقية على غزة

IMG_1231

الشعبية تنظم وقفة جماهيرية أمام الشفاء في غزة: أوقفوا المحرقة فلسنا أرقاما

وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية