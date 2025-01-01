  1. الرئيسية
الصحة الفلسطينية: 60 شهيدا خلال يوم في قطاع غزة

الإثنين 18 أغسطس 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

اعلنت الصحة بغزة اليوم الاثنين وصول وصول 60 شهيدًا ، و344 إصابة لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,004 شهيدًا 156,230 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,460 شهيدًا و 44,189 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 27 شهيدًا و 281 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,965 شهيدًا وأكثر من 14,701 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 263 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.

