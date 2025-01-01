قدمته مصر وقطر إلى حماس …تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار وصفقة الاسرى

القاهرة /سما/

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن العرض الذي تم نقله إلى حركة حماس يتضمن إطلاق سراح 10 اسرى اسرائيليين و18 جثة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والافراج عن اسرى فلسطينيين .

وفي إطار الاقتراح، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، على أن تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار.

وبحسب التقارير فقد أعطيت حماس مهلة نهائية لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح الحالي بحلول مساء اليوم، كما أفادت وسائل الإعلام العربية بأن حماس والجهاد الإسلامي تدرسان الاقتراح بجدية.