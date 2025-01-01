مقتل مواطن واصابة آخرين خلال شجار عائلي في الخليل

الخليل/سما/

قتل مواطن وأصيب آخرون خلال شجار عائلي وقع ظهر اليوم الاثنين، في مدينة الخليل، واستخدمت فيه اسلحة نارية.

وذكرت مصادر طبية ومحلية، بأن المواطن جمال الجمل 30 عاما قد لقي مصرعه بعد تعرضه لاطلاق نار في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

كما اصيب مواطن بالرصاص وصفت حالته بالحرجة جدا، وتم وضعه في العناية المكثفة بالمستشفى الاهلي، فيما اصيب إثنين آخرين بالرصاص في مناطق مختلفة وحالتهما الصحية فوق المتوسط.

وقد سمع دوي اطلاق رصاص بكثافة في المنطقة الجنوبية، خلال اندلاع الشجار، ولا زالت المنطقة تشهد توتراً بعد الاعلان عن مقتل المواطن الجمل.