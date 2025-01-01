  1. الرئيسية
ترامب: لا عودة "للرهائن" المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها في قطاع غزة

الإثنين 18 أغسطس 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا سبيل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة إلا عبر مواجهة حماس بالقوة وتدميرها.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث": "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا إذا ووجهت حماس ودُمرت.. كلما كان تدمير حماس أقرب كلما كانت فرص نجاة الرهائن المتبقين افضل".

وأضاف : "تذكروا انني الشخص الذي تفاوض وأطلق سراح مئات الرهائن الإسرائيليين والأميركيين".

وكانت حركة حماس، قد تسلمت اليوم الإثنين، مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يهدف لعقد هدنة تمتد لشهرين مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس، بأن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار"، موضحا أن المقترح "يستند إلى مقترح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوما واطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".

وأضاف: "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".

