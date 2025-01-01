  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: أدوية هيموفيليا وبلازما في طريقها إلى غزة

الإثنين 18 أغسطس 2025 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: أدوية هيموفيليا وبلازما في طريقها إلى غزة



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن شحنة تحوي أدوية لمرضى الهيموفيليا، و 3 آلاف وحدة بلازما ومشتقات أخرى الدم، في طريقها إلى قطاع غزة.

وهذه هي الشحنة الثامنة ضمن حملة "دمنا واحد للتبرع بالدم" حيث جرت تعبئتها، الليلة الماضية، من بنك الدم المركزي برام الله، وسيتم إيصالها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إلى مراكز العلاج في قطاع غزة.

وقال وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان: "بهذه الشحنة نكون قد أرسلنا أكثر من 24 ألف وحدة دم ومشتقاته إلى مراكز العلاج في قطاع غزة، ونفخر بهذا العطاء الكبير من أهلنا في المحافظات الشمالية، ونشيد بالكوادر الصحية والفنية والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً جبارة في جمع وتخزين ونقل هذه الوحدات بكل دقة ومسؤولية، كما نشكر منظمة الصحة العالمية التي أسهمت بفعالية في إنجاح هذه الجهود".

وجدد وزير الصحة مناشدته للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والصحية بالتحرك الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الغذائية بشكل عاجل.

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون المهن الطبية المساندة وبنوك الدم د. أسامة النجار، أن العمل جارٍ لتنفيذ مزيد من الحملات خلال الفترة القادمة، ضمن واجبنا الوطني والإنساني لدعم رعاية وعلاج ومساندة أبناء شعبنا.

#غزة #الصحة #الهيموفيليا

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..رسالة من تل ابيب للوسطاء حول حماس ..

واشنطن تطلب تفاصيل الإخلاء قبل تنفيذه ..رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

الأردن يقرر اعادة تفعيل خدمة العلم

الادارة الأمريكية توضح سبب وقف التأشيرات للقادمين من غزة

نتنياهو: المتظاهرون الذين يطالبون بإنهاء الحرب في قطاع غزة يعززون موقف “حماس” ويؤخرون تحرير الأسرى

ايران تهدد اسرائيل : ضبط النفس انتهى واي عمل عسكري سيقابل برد "ساحق"

الاموال القطرية ..ملايين الدولارات لمسؤولين إسرائيليين ومقربين من نتنياهو

الأخبار الرئيسية

IMG_1238

مصطفى: استمرار العدوان يجب ألا يمنح أي طرف شرعية لفرض ترتيبات فوقية على غزة

IMG_1231

الشعبية تنظم وقفة جماهيرية أمام الشفاء في غزة: أوقفوا المحرقة فلسنا أرقاما

وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة

رئيس وزراء قطر يصل القاهرة في محاولات اللحظة الأخيرة لوقف الهجوم على مدينة غزة

مدينة خيام

لكسب الشرعية الدولية.. إسرائيل تجهّز لبناء مساحات إنسانية في غزة تحضيراً لإحتلالها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية