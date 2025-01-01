الصحة: أدوية هيموفيليا وبلازما في طريقها إلى غزة

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن شحنة تحوي أدوية لمرضى الهيموفيليا، و 3 آلاف وحدة بلازما ومشتقات أخرى الدم، في طريقها إلى قطاع غزة.

وهذه هي الشحنة الثامنة ضمن حملة "دمنا واحد للتبرع بالدم" حيث جرت تعبئتها، الليلة الماضية، من بنك الدم المركزي برام الله، وسيتم إيصالها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إلى مراكز العلاج في قطاع غزة.

وقال وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان: "بهذه الشحنة نكون قد أرسلنا أكثر من 24 ألف وحدة دم ومشتقاته إلى مراكز العلاج في قطاع غزة، ونفخر بهذا العطاء الكبير من أهلنا في المحافظات الشمالية، ونشيد بالكوادر الصحية والفنية والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً جبارة في جمع وتخزين ونقل هذه الوحدات بكل دقة ومسؤولية، كما نشكر منظمة الصحة العالمية التي أسهمت بفعالية في إنجاح هذه الجهود".

وجدد وزير الصحة مناشدته للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والصحية بالتحرك الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الغذائية بشكل عاجل.

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون المهن الطبية المساندة وبنوك الدم د. أسامة النجار، أن العمل جارٍ لتنفيذ مزيد من الحملات خلال الفترة القادمة، ضمن واجبنا الوطني والإنساني لدعم رعاية وعلاج ومساندة أبناء شعبنا.