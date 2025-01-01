إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية لجنوب السودان لهذا السبب..

غزة / سما /

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين أن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية لجنوب السودان، في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما افادت بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان لاستيعاب لاجئين من قطاع غزة، في حين نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان في وقت سابق بوجود مناقشات مع إسرائيل بشأن نقل سكان غزة من القطاع إلى البلاد.

ويواجه جنوب السودان حاليًا تفشيًا للكوليرا ونقصًا في الموارد.

ووفقًا للوزارة، بتوجيه من وزير الخارجية الإسرائيلية، "جدعون ساعر،" سيتم تسليم المساعدات عبر وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية (ماشاف) التابعة للوزارة، وستشمل معدات طبية أساسية، ومعدات لتنقية المياه، بالإضافة إلى مستلزمات نظافة خاصة للوقاية من الكوليرا، وحزمًا غذائية.