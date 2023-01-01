واشنطن: سنعيد تقييم آلية منح التأشيرات للقادمين من غزة بعد إيقاف منحها مؤخرا

واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنهم سيعيدون تقييم آلية إصدار تأشيرات الزيارة للقادمين من قطاع غزة ، بعد إيقاف منحها مؤخرا.

وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأحد، إنهم سيعيدون تقييم آلية إصدار التأشيرات للأطفال من غزة والبالغين المرافقين لهم.

وادعى أن "أدلة" مقدمة إلى الكونغرس تشير إلى وجود بعض المنظمات المشاركة في منح التأشيرات لها علاقة وثيقة مع حركة " حماس ".

وتابع "لن نتعاون مع الجماعات الموالية لحماس".

وذكر روبيو أنهم سيجمدون البرنامج مؤقتًا لإعادة تقييم كيفية مراجعة التأشيرات وما إذا كان لهذه المنظمات أي دور في عملية طلب التأشيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة، لحين إجراء مراجعة شاملة ودقيقة.

وجاء قرار الخارجية الأمريكية بعد تصريح للناشطة المنتمية لليمين المتطرف، الحليفة للرئيس الأمريكي، لورا لومر، على مواقع للتواصل الاجتماعي الجمعة، قالت فيه إن "لاجئين" فلسطينيين دخلوا الولايات المتحدة هذا الشهر.

والقرار الأمريكي يأتي أيضا، بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية، في 8 أغسطس/آب الجاري، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 61 ألفا و944 شهيداً، و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.