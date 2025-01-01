الإعلام الحكومي : 266 شاحنة مساعدات فقط دخلت غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية

غزة / سما /

أعلن المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025 أن ما دخل إلى قطاع غزة، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد)، 266 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، ولقد تعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

وبين الاعلام الحكومي ان إجمالي الشَّاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار (22 يوماً) بلغت 1,937 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 13,200 شاحنة مساعدات، أي أن ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية، وهذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

ويشار الى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمل الاعلام الحكومي الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، وندعو الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

إحصائية (22 يوماً) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:*

1. الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)

9. الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

10. الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة)

11. الأربعاء 6 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

12. الخميس 7 أغسطس 2025: (87 شاحنة)

13. الجمعة 8 أغسطس 2025: (83 شاحنة)

14. السبت 9 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

15. الأحد 10 أغسطس 2025: (124 شاحنة)

16. الاثنين 11 أغسطس 2025: (103 شاحنات)

17. الثلاثاء 12 أغسطس 2025: (98 شاحنة)

18. الأربعاء 13 أغسطس 2025: (76 شاحنة)

19. الخميس 14 أغسطس 2025: (60 شاحنة)

20. الجمعة 15 أغسطس 2025: (85 شاحنة)

21. السبت 16 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

22. الأحد 17 أغسطس 2025: (89 شاحنة)