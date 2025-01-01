إسرائيل تبحث تجنيد يهود العالم لتعويض نقص جنودها

القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن المؤسسة العسكرية تدرس، في ظل "النقص الحاد" في عدد الجنود، إمكانية التوجه إلى الجاليات اليهودية حول العالم لحثّ الشبان اليهود في سن الخدمة الإلزامية على الانضمام إلى صفوف الجيش من خارج البلاد.

وأضافت الإذاعة الاسرائيلية أنه حسب تقديرات شعبة القوى العسكرية فإنه سيكون بإمكان الجيش الإسرائيلي أن يجند سنويا أكثر من 10 آلاف شاب يهودي من أنحاء العالم في سن 18 – 25 عاما.

ونقلت الإذاعة عن ضباط كبار قولهم إن "الغاية التي سنضعها هي إضافة حوالي 600 – 700 جندي آخر سنويا من الجاليات اليهودية في خارج البلاد، وخاصة من الولايات المتحدة وفرنسا".