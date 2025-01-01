  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة

الإثنين 18 أغسطس 2025 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة



غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 263 شهيدا، من بينهم 112 طفلا.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/ مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..رسالة من تل ابيب للوسطاء حول حماس ..

تمهيداً للانتخابات العامة.. الرئيس عباس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

واشنطن تطلب تفاصيل الإخلاء قبل تنفيذه ..رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

الأردن يقرر اعادة تفعيل خدمة العلم

رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعا “حاسمًا” للمصادقة على خطة احتلال مدينة غزة بالكامل وإجلاء سكانها نحو الجنوب

بالأسماء: وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

نتنياهو: المتظاهرون الذين يطالبون بإنهاء الحرب في قطاع غزة يعززون موقف “حماس” ويؤخرون تحرير الأسرى

الأخبار الرئيسية

رئيس وزراء قطر يصل القاهرة في محاولات اللحظة الأخيرة لوقف الهجوم على مدينة غزة

مدينة خيام

لكسب الشرعية الدولية.. إسرائيل تجهّز لبناء مساحات إنسانية في غزة تحضيراً لإحتلالها

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع معظمهم قرب مراكز المساعدات في قطاع غزة

واشنطن تطلب تفاصيل الإخلاء قبل تنفيذه ..رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

ايران تهدد اسرائيل : ضبط النفس انتهى واي عمل عسكري سيقابل برد "ساحق"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية