محافظة القدس: 7 آلاف مواطن مهددون بالتهجير القسري من بادية القدس

الإثنين 18 أغسطس 2025 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: 7 آلاف مواطن مهددون بالتهجير القسري من بادية القدس



القدس المحتلة/سما/

أعلنت محافظة القدس، اليوم الاثنين، أن نحو 7 آلاف مواطن يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ مشروع الاستعمار الإسرائيلي المعروف بـE1 إلى جانب مشروع شارع السيادة.

وأضافت، إضافة إلى المشروع الاستعماري سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل، حيث يقطن في هذين التجمعين نحو 100 نسمة.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل عدة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة "E1"، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأرضي المحتلة "بيتسيلم"، سيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

