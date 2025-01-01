  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس وزراء قطر يصل القاهرة في محاولات اللحظة الأخيرة لوقف الهجوم على مدينة غزة

الإثنين 18 أغسطس 2025 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء قطر يصل القاهرة في محاولات اللحظة الأخيرة لوقف الهجوم على مدينة غزة



القاهرة /سما/

من المتوقع أن ترد حركة حماس على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار وتسوية الاسرى اليوم .

وفي الوقت نفسه، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية "لمناقشة الموقف الإسرائيلي من الصفقة المصرية الجديدة".

وأفاد تقرير سعودي بأن اجتماعًا لحركة حماس سيعقد في القاهرة اليوم لمناقشة وثيقة وقف إطلاق النار المصرية الجديدة. ووفقًا لقناة العربية، وافقت الفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد، بينما طلبت حماس "مهلةً للتشاور.

وأفادت التقارير ليلة أمس أن حماس تلقت عرضًا لوقف إطلاق النار من مصر وقطر، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

وذكرت مصادر أن الفصائل الفلسطينية طلبت من حماس الرد على العرض خلال ساعات قليلة.

وذكرت مصادر لصحيفة "الأخبار اللبنانية"، بأن مصر قدمت "وثيقة مشابهة للوثيقة التي رفضتها إسرائيل سابقًا"، بينما وعد كبار قادة الفصائل بـ"دراستها" والرد عليها قريبًا.

وقالت مصادر للصحيفة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل رسالة إلى الوسطاء في الأيام الأخيرة مفادها أن هناك "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق قبل توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن على حماس تقديم تنازلات كبيرة، على رأسها نزع السلاح.

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..رسالة من تل ابيب للوسطاء حول حماس ..

تمهيداً للانتخابات العامة.. الرئيس عباس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

واشنطن تطلب تفاصيل الإخلاء قبل تنفيذه ..رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

الأردن يقرر اعادة تفعيل خدمة العلم

رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعا “حاسمًا” للمصادقة على خطة احتلال مدينة غزة بالكامل وإجلاء سكانها نحو الجنوب

بالأسماء: وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

نتنياهو: المتظاهرون الذين يطالبون بإنهاء الحرب في قطاع غزة يعززون موقف “حماس” ويؤخرون تحرير الأسرى

الأخبار الرئيسية

وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة

مدينة خيام

لكسب الشرعية الدولية.. إسرائيل تجهّز لبناء مساحات إنسانية في غزة تحضيراً لإحتلالها

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع معظمهم قرب مراكز المساعدات في قطاع غزة

واشنطن تطلب تفاصيل الإخلاء قبل تنفيذه ..رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

ايران تهدد اسرائيل : ضبط النفس انتهى واي عمل عسكري سيقابل برد "ساحق"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية