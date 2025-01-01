رئيس وزراء قطر يصل القاهرة في محاولات اللحظة الأخيرة لوقف الهجوم على مدينة غزة

القاهرة /سما/

من المتوقع أن ترد حركة حماس على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار وتسوية الاسرى اليوم .

وفي الوقت نفسه، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية "لمناقشة الموقف الإسرائيلي من الصفقة المصرية الجديدة".

وأفاد تقرير سعودي بأن اجتماعًا لحركة حماس سيعقد في القاهرة اليوم لمناقشة وثيقة وقف إطلاق النار المصرية الجديدة. ووفقًا لقناة العربية، وافقت الفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد، بينما طلبت حماس "مهلةً للتشاور.

وأفادت التقارير ليلة أمس أن حماس تلقت عرضًا لوقف إطلاق النار من مصر وقطر، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

وذكرت مصادر أن الفصائل الفلسطينية طلبت من حماس الرد على العرض خلال ساعات قليلة.

وذكرت مصادر لصحيفة "الأخبار اللبنانية"، بأن مصر قدمت "وثيقة مشابهة للوثيقة التي رفضتها إسرائيل سابقًا"، بينما وعد كبار قادة الفصائل بـ"دراستها" والرد عليها قريبًا.

وقالت مصادر للصحيفة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل رسالة إلى الوسطاء في الأيام الأخيرة مفادها أن هناك "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق قبل توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن على حماس تقديم تنازلات كبيرة، على رأسها نزع السلاح.